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  3. Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 4 kiloluk tümör çıktı

Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 4 kiloluk tümör çıktı

Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 4 kiloluk tümör çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvuran kadının karnından 4 kilogramlık tümör alındı. Operasyon sonrası hastanın durumunun iyi olduğunu belirten doktorlar, üç içerisinde taburcu edileceğini belirtti.

Şanlıurfa’da Suruç Devlet Hastanesine başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucu, batında 28 x 27 santimlik bir tümör olduğu tespit edildi.

Tespit sonrası ameliyata alınan hastanın karnındaki tümör, cerrahi operasyonla alındı.

HASTANIN DURUMU İYİ

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Sinan Karakeçili, “Hastamız karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Hastaya yapılan tetkikler sonucu batında 28 x 27 santimlik tümör olduğu tespit edildi. Kitleyi eksize ettik. Kitle 4 kilogram ağırlığındadır. Şu an hastamızın durumu iyidir. Serviste takip ediliyor. 3 gün içerisinde taburcu olacak” ifadelerini kullandı.

İHA

 


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