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Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

Ağrı Dağı'nda terör operasyonu

Ağrı Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, teröristler için depolanan bol miktarda erzak ele geçirildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26-27 Nisan tarihlerinde Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenledi.      
Şüphelilere ait ev ve eklentilerindeki aramalarda, bölücü terör örgütü mensupları için erzak depolanan bir ahırda toprağa gömülü 125 kilogram şeker, 100 kilogram bulgur, 50 kilogram pirinç, 20 kilogram zeytin, 96 paket makarna, 22 paket helva, 2 paket çay, 13 koli bandı ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.    

(AA)

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