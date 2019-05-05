Ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı? Sakız çiğnemek orucu bozar mı Diyanet açıkladı!

Ağız spreyi kullanmak orucu bozar mı? sorusu merak Ramazan'ın başlaması ile birlikte merak edilen sorulardan biri oldu. Oruç tutarken ağızdan ya da burundan alınıp mideye ulaşan her şeyin orucu bozduğu bilinmelidir. Kullanılan ağız spreyinin mideye ulaşıp ulaşmadığı bizlere orucu bozup bozmadığının cevabını verir. Ağız spreyinin bir besleyiciliği olmasa da yine de kullanımı oruç için tehlike arz edebilir. Tüm detaylar haberimizde...

AĞIZ SPREYİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.