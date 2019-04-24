Afyonkarahisar'da feci kaza, genç kız hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 7. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bahadır M.’nin kullandığı 34 GE 8221 plakalı otomobil, İrfan K. yönetimindeki 07 DCU 02 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası olayı gören diğer araç sürücüleri, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 22 yaşındaki Kübra Arslan’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA