Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8646
  • 6,579
  • 240.054
  • 96.374
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Afyonkarahisar'da feci kaza, genç kız hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da feci kaza, genç kız hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da feci kaza, genç kız hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da bir otomobilin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

x

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 7. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bahadır M.’nin kullandığı 34 GE 8221 plakalı otomobil, İrfan K. yönetimindeki 07 DCU 02 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası olayı gören diğer araç sürücüleri, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 22 yaşındaki Kübra Arslan’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin liradan satılıyor, siparişlere yetişemiyorlar

Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi