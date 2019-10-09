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Afrin Zeytin dalı operasyonu hakkında yorumlar!

Afrin Zeytin dalı operasyonu hakkında yorumlar!

Vatandaşlar Zeytin dalı operasyonu ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren harekata başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren harekata başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin Suriye sınırlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığı belirtildi. TSK, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKKlı olduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor. Afrin harekatı canlı izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle.

Afrin'e kara harekatı: Kilis'te top sesleri

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekatın bugünkü bölümünde ÖSO birlikleri sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başladı.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi.

Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

TSKdan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

AFRİN HAREKATI BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren harekata başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin Suriye sınırlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığı belirtildi.

 

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtilen açıklamada, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." denildi.

 

113 PYD/PKK hedefinden 108'i vuruldu

TSK, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKKlı olduğu öğrenildi.

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