Afrika Kıtası'nın en güney ucu neresidir? 250 binlik milyoner sorusu!

Afrika Kıtası'nın en güney ucu neresidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Afrika Kıtası'nın en güney ucu neresidir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Ümit Burnu

B: Boynuz Burnu

C: Baba Burnu

D: İğneler Burnu

Doğru Cevap: D şıkkı İğneler Burnu