Af son dakika haberleri: 2019 yılında af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak?
Af son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Konu ile ilgili açıklamalar devam ediyor. Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis’e getirilip çıkartılması bekleniyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine imkan sağlayabileceği konuşulanlar arasında.
MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu. Vatandaşlar af ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı? Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis’e getirilip çıkartılması bekleniyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.