Genel af yasası ne zaman çıkacak? 2018 Af son dakika haberleri MHP'den genel af teklifi

Af son dakika haberleri 2018 yılında da yakından takip ediliyor. Af yasası ne zaman çıkacak sorusu MHP af teklifinin ardından merak ediliyor. MHP af yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Ceza evinde bulunan mahkum ve tutukluların büyük umutlar biriktirerek beklediği Genel Af konusuna ilişkin, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından kapsamlı açıklamaların kaydedildiği bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda, mahkum ve tutukluların dışarıda beklemekte olan yakınlarının da içine umut ışığı doğduğu ve kamuoyu tarafından da gündemde mercek altına alınan Genel Af hususuna ilişkin detaylar açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda af ile ilgili şu açıklamalarda da bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları; "Biz bazı açıklamaları duyduk. Fakat bizim bu konudaki emel ilkemiz şudur: Af konusu eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedebilecek merci mazlum mağdur insanların ta kendisidir. Af ile ilgili talebin içeriği meclise gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapar atılacak adım varsa üzerinde durulur. Konuşulanlara bakıldığında bunlar kişileri de ilgilendiren bir durum. 162 bin kişinin devletle alakası konusunda arkadaşlarıma sordum devlete karşı işlenmiş bu sayıda bir suç söz konusu değil dediler." Af ile ilgili yaşanan gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

MHP’DEN AF AÇIKLAMASI

MHP: Af meselesi bahane edilerek Cumhur İttifakının bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesi ortaya atılmaktadır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:'Af meselesi bahane edilerek Cumhur İttifakının bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesi ortaya atılmakta, partimizin hem AK Partiyi hem de kamuoyunu kendi ikliminde seyre icbar ettiği iddia edilmektedir. Kanaatimizce bu tür mütalaaların maksadı; hem yerel seçimlerde yeni bir Cumhur İttifakı zaferinin önünü kesmek, hem de yasa teklifi konusunda kafaları karıştırmaktır.'

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda af ile ilgili şu açıklamalarda da bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları; "Biz bazı açıklamaları duyduk. Fakat bizim bu konudaki emel ilkemiz şudur: Af konusu eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedebilecek merci mazlum mağdur insanların ta kendisidir. Af ile ilgili talebin içeriği meclise gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapar atılacak adım varsa üzerinde durulur. Konuşulanlara bakıldığında bunlar kişileri de ilgilendiren bir durum. 162 bin kişinin devletle alakası konusunda arkadaşlarıma sordum devlete karşı işlenmiş bu sayıda bir suç söz konusu değil dediler."

MHP’DEN AF TEKLİFİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin "Af teklifi"ne ilişkin, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." dedi.

Yıldız, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin af konusundaki kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

Kanun teklifini hazırlama nedenlerine ilişkin bilgi veren Yıldız, şunları söyledi:

"Hazırladığımız kanun teklifinin amacı, FETÖ mensubu hakim ve savcıların geçmişte adalet mekanizması ve adalet duygusunda açtığı yaraların onarılmasıdır. Hain FETÖ örgütünün adalet sistemimiz içerisinde yapmış olduğu kadrolaşmanın sağladığı avantajla siyasi, ideolojik ve ekonomik olarak hasım gördüğü kişileri hukuk dışı yöntemlerle tasfiye, cezalandırma ve yok etme yollarına başvurduğu bilinen bir hakikattir. Örgüt, binlerce kişiyi haksız yere cezalandırmış ve telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu hukuksuz uygulamanın tamamına Türk toplumu tanıktır."

Yapılan hukuka aykırı işlemler sonucu verilen kararlar ile son yıllarda Türkiye'de tutuklu hükümlü sayısında çok ciddi artışlar meydana geldiğini savunan Yıldız, cezaevlerindeki fiziki koşullar ve doluluk oranlarına dikkati çekti.

"19 MAYIS 2018'DEN SONRA İŞLENEN SUÇLAR KAPSAM DIŞI"

"Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Cezaevlerimizde dün itibarıyla 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır." diyen Yıldız, cezaevleri ve infaz hukukuyla ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma, bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemlerin, 2018 yılının mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından dile getirildiğini savundu.

Yıldız, kanun teklifinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp, milli hareketi başlatma tarihi olan 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır." dedi.

Feti Yıldız, adalet sistemi içerisindeki haksızlıkların ve mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesiyle hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması, toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması amacıyla Anayasa'nın 10. Maddesi'nde düzenlenen eşitlik ilkesi gereğince, hukuksal durumları aynı olan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme maruz tutulması gözetilerek, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezalardan indirim yapılmasının uygun görüldüğünü söyledi.

Yıldız, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." ifadesini kullandı.

Kanun teklifinin birinci maddesindeki amaç kısmını okuyan Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu kanunun amacı, 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrı tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir.

İkinci madde olarak kapsam maddemizde, kanun kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü veya tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir. İndirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilir. Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince istinaf ve ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesiyle istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, kavuşturma evresindeyse iddianame ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı. Soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilir."

Yıldız, pazartesi günü kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirterek, cezaların alt sınırının belirlenmesinde, TCK'nın 61'inci maddesindeki ölçütler esas alınarak, "teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren diğer şahsi sebepler"in göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Ceza indiriminin geri alınmasına ilişkin de açıklamada bulunan Yıldız, ikinci madde uyarınca salıverilen hükümlülerin tahliye tarihine kadar kasıtlı bir suç işlemesi ve hapis cezasının kesinleşmesi halinde yapılan indirimin geri alınarak, cezaların infazına başlanacağını söyledi.

KAPSAM DIŞINDAKİ SUÇLAR

Yıldız, kanun kapsamı dışındaki suçları ise şöyle sıraladı:

"5237 Sayılı TCK'nın 76'ncı maddesindeki soykırım, 77. maddesindeki insanlığa karşı suçlar, 78. maddesindeki örgüt, 81'inci maddedeki kasten öldürme, 82'nci maddedeki kasten öldürmenin nitelikli halleri, 90'ıncı maddedeki insan üzerinde deney, 91'inci maddedeki organ doku ticareti, 94'üncü maddedeki işkence, 95'inci maddedeki neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, 96'ncı maddedeki eziyet, 102'nci maddedeki cinsel saldırı, 103'üncü maddedeki çocukların cinsel istismarı, 104'üncü maddedeki reşit olmayanla cinsel ilişki, 105'inci maddedeki cinsel taciz, 302'nci maddedeki devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma fiili, 303'üncü maddedeki düşmanla işbirliği yapmak, 304'üncü maddedeki devlete karşı savaşa tahrik, 305'inci maddedeki temel milli yararlara karşı faaliyetle bulunma ve bunun için yarar sağlama, 306'ncı maddedeki yabancı devlet aleyhine asker toplama, 307'nci maddedeki askeri tesisleri tahrip, 308'inci maddede düşman devletle maddi ve mali yardım, 309'uncu madde anayasayı ihlal, 310'uncu maddedeki cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, 311'inci maddedeki yasama organına karşı suç, 312'nci maddedeki hükümete karşı suç, 313'üncü maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, 314'üncü maddedeki silahlı örgüt, 315 maddedeki silah sağlama, 316'ncı maddedeki suç için anlaşma, 317'nci maddedeki askeri komutanlıkların gaspı, 318'inci maddedeki halkı askerlikten soğutma, 319'uncu maddedeki askerleri itaatsizliğe teşvik, 320'nci maddedeki yabancı hizmetine asker yazma yazılma, 321'inci maddedeki savaş zamanında emirlere uymama, 322'nci maddedeki savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, 323'üncü maddedeki savaşta yalan haber yapma, 324'üncü maddedeki seferberlikle ilgili görev ihlali, 325'inci maddedeki düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, 326'ncı maddedeki devletin güvenliğine ilişkin belgeler, 327'deki devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, 328'deki siyasal veya askeri casusluk, 329'da düzenlenen devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, 330'daki gizli kalması gereken bilgileri açıklama, 311'de düzenlenen uluslararası casusluk, 332'de askeri yasak bölgelere girme, 333'deki devlet sırlarından yararlanma ve devlet hizmetlerine sadakatsizlik, 334'de yasaklanan bilgileri temin, 335'inci maddedeki yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, 336'ncı maddedeki yasaklanan bilgileri açıklama, 337'de düzenlenen yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, 338'de taksir soncu casusluk fiillerinin işlenmesi suçu. 339'daki devlet güvenliğine ilişkin belgeleri elinde bulundurma suçları ve bu suçların eski ceza kanunumuzdaki karşılığı olan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, 5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu'ndaki suçlar kanun teklifimizin kapsamı dışındadır."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldız, cezadan 5 yıl indirimin, ceza hesaplaması üzerinden nasıl olacağı sorusu üzerine, örnek olarak 24 yıl ceza alan birinin, cezasının üçte ikisini, yani 16 yıl ceza çektikten sonra tahliye edildiğini, bu indirimin de bu 16 yıl üzerinden yapılacağını anlattı.

Yıldız, "Devlete, hükümete, milli savunmaya karşı suçlar, adam öldürme suçları, cinsel suçlar, çocuklara karşı yapılan cinsel suçlar, Orman Kanuna ait suçlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki suçlar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışıdır." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Yıldız, "AK Parti'nin Sayın Sözcüsü bizim teklifimizi henüz görmedi. Sizlere de genel hatlarıyla anlattık. Pazartesi günü kanun teklifimizi verdiğimizde diğer partilerle birlikte paylaşırlar. Bunu değerlendirip, bizim bu düzenlememize sıcak bakarlarsa elbette bu kanunun TBMM'de kabulü gerçekleşir." yanıtını verdi.

Yıldız, Anayasa'nın 87'nci maddesi uyarınca genel af ya da özel af çıkarılmasının, Meclis'te bulunan 360 milletvekilinin kabul oyuna bağlı olduğunu dile getirerek, "Ancak, bizim hazırladığımız teklif ne özel aftır, ne genel aftır, şartlı salıvermeye benzer yeni bir müessesedir. Onun içinde kanunun kabulü için bize göre şimdiye kadar 1966'dan beri Anayasa Mahkemesi'nin kararları tek tek gözden geçirilmiştir. Bu konuda çeşitli çelişkili kararlar da vardır, ancak bizim teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez." şeklinde konuştu.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.

RAHŞAN AFFI NEDİR?

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.

Bu yasayla birlikte yaklaşık 23 bin hükümlü aftan yararlanarak salıverildi. Yasanın kapsamının değişmesiyle birlikte bu sayı 45 bini buldu. 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki dava af yasası çerçevesinde ertelenmesi ortaya çıktı bu yüzden Rahşan Ecevit, yaptığı affı bu şekilde tanımlamıştı; “Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı”

Genel Af ve Özel Af Nedir?

Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Özel af, kesinleşmiş hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinden vazgeçilmesi veya cezaevinde infaz edilecek sürenin azaltılması veya hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini sağlayan bir ceza hukuku kurumudur

Af, suçun hukuki neticelerini etkileyen TBMM veya belli durumlarda Cumhurbaşkanlığı tarafından tanzim edilen bir idari karar veya yasama faaliyetidir. Özellikle vurgulayalım ki, af, ister özel af ister genel af olsun, bir suça ilişkin özel hukuka dair taleplerin hak sahibi tarafından ileri sürülmesini engellemez. Hiçbir af türü, bir haksız fiil olan suçun varlığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, özel veya genel affa rağmen suç sebebiyle mağdur olan kişiler özel hukuktan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası açma haklarını süresi içinde her zaman kullanabilirler.

Genel veya özel af halinde ödenen adli para cezaları veya müsadere edilen şeyler geri istenemez

Kamuoyunda “kısmi af” , “şartlı af” şeklinde tartışılan ifadelerin hukuki bir karşılığı yoktur. Çünkü, gerek genel af gerekse özel af mahkumların bir kısmını etkileyecek biçimde düzenlenebilir