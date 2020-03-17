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  3. Adliyeden hırsız kaçıran magandalar ortada yok

Adliyeden hırsız kaçıran magandalar ortada yok

Adliyeden hırsız kaçıran magandalar ortada yok

İstanbul'da 13 Mart'ta tutuklanmasına hükmedilen hırsızlık zanlısı Tugay K., duruşma sonrası Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin önünde bilinçli arbede çıkaran 4 kişi tarafından kaçırıldı.

Zanlılar Tugay K. ve polis memuru D.E.’yi bir otomobile bindirip, park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri de peşlerine düştü. Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polisi, özel bir hastanenin önüne bırakıp izlerini kaybettirdi. Kaçan 5 kişinin hâlâ arandığı öğrenildi. 

DHA 


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