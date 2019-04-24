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  3. Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı

Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı

Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı

Bursa'da duruşmaya gelen iki tarafın yakınları adliye önünde bir birine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bir kişi bıçak ve darp neticesinde yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Bursa adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki taraf duruşmada denk geldi. Duruşma sonrası adliye çıkışında tartışmaya başlayan C.A. ve G.N. kavgaya tutuştu. C.A. kavga sırasında bıçakla G.N.'yi hafif şekilde yaralarken, belinden çıkardığı kemerle de darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada güven timleri olaya müdahale etti. Yaralı G.N. ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli G.N. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA

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