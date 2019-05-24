Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0699
  • 6,7932
  • 250.5
  • 86.138
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adıyamanlı çobanın kayaç zannettiği denizkestanesi 85 milyon yıllık fosil çıktı

Adıyamanlı çobanın kayaç zannettiği denizkestanesi 85 milyon yıllık fosil çıktı

Adıyamanlı çobanın kayaç zannettiği denizkestanesi 85 milyon yıllık fosil çıktı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanlık yapan Turan Cingöz (38), hayvan otlattığı sırada şekilleri dikkatini çeken kayaçların fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Bir müze yetkilisinin dikkatini çeken fotoğraflardaki kayaçların, 85 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen denizkestanesi fosili olduğu anlaşıldı.

İlçeye bağlı Görgenli köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Turan Cingöz, dağda bulduğu yumurta büyüklüğündeki kayaçların şekilleri ilgisini çekince, bunların fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafları gören Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanları Cingöz ile irtibata geçerek kayaçların bulunduğu yerde inceleme yaptı. Müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen denizkestanesi fosili olduğunu belirledi.

Müze müdürü Mehmet Alkan, "Bulunan fosillerin yaklaşık 85 milyon yıl öncesine ait denizkestanesi fosili olduğunu düşünüyoruz. Kretase dönemine ait olduğunu düşündüğümüz fosiller üzerindeki incelemelerimiz devam ediyor" dedi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nusret Cannes'ı tuzladı! Dikkat çeken detay
Sezen Aksu'nun oğlu ikinci kez dava açtı
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Demet Evgar ailece Norveç tatiline çıkıyor!
Google bugün Doodle´ına ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy´u taşıdı. Semiha Berksoy´un Do

Semiha Berksoy Kimdir? Neden Doodle Oldu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Özel harekat polisinden metroda nefes kesen tatbikat

Pentagon'dan 'UFO' itirafı