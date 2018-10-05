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Adıyaman'da silahlı kavga: 11 yaralı

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

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Hocaömer Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Uçar ve Önemli ailelerine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda havaya ateş açıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan gruba müdahale ederek iki kişiyi gözaltına aldı. Bunun üzerine Yeşilyurt Polis Merkezi önüne giden taraflar, burada yeniden kavga etmeye başladı.

Silahlarında kullanıldığı olayda 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi.

Olay bölgesindeki araçlarda da maddi hasar oluştu.

(AA)

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