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  3. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye  bağlı Boğazkaya  köyünde husumetli iki  aile  arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.      
Kavgada  köy muhtarı  Mustafa  Yücel (51), av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma  Hastanesine sevk edildi.      
Olayın ardından köyde  geniş güvenlik önlemi  alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

(AA)

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