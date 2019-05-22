Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazkaya köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada köy muhtarı Mustafa Yücel (51), av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)