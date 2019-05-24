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  3. Adıyaman'da gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı

Adıyaman'da gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı

Adıyaman'da gözü oyulan yavru kedi tedaviye alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde önce dövülen sonra gözü oyulan yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Veterinere götürülen yavru kedi tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde vatandaşlar yerde kanlar içinde buldukları yavru kediyi veterinere götürdü. Veteriner tarafından muayenesi yapılan yavru kedinin dövüldükten sonra bir gözünün kesici aletle oyulduğu belirlendi. Yavru kedi tedaviye alınırken, şikayet üzerine harekete geçin polis, kediye işkence yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

DHA

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