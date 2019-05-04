Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adıyaman'da cinsel taciz iddiası

Adıyaman'da cinsel taciz iddiası

Adıyaman'da cinsel taciz iddiası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1'i erkek iki çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde 11 yaşındaki kız çocuğu ve 14 yaşındaki erkek çocuğunun 18 yaşındaki F.B. isimli şahıs tarafından cinsel istismara uğradıklarını duyan jandarma ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında istismara uğrayan iki çocuk gözetim altına alınarak ifadeleri alındı. İki çocuğun verdiği ifadeler doğrultusunda çalışmalar yapan jandarma ekipleri F.B. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen ve burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

Burada mahkemeye çıkarılan F.B., tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, konuyla alakalı köyde yaşanılabilecek kavga ve olaylara karşı Jandarma Komando Asayiş Timleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümdeki Winterfell (Kışyarı) Savaşı´nın karanlık sahneleri, dizinin 82

Game of Thrones´un Karanlık Sahneleri Böyle Aydınlatıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova