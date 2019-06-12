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12 Haziran 2019 Çarşamba 13:34 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:34

Adıyaman'da bıçaklı sopalı kavga: 10 yaralı

Adıyaman'da bıçaklı sopalı kavga: 10 yaralı

Adıyaman'da arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi. Çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyünde arazi sulama anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan taraflar mahkeme çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdi. Mahkemeye çok sayıda kişiyle birlikte gelen her iki taraf adliye çıkışında bıçaklar ve sopalarla birbirine girdi. Adliyenin arkasında bulunan caddede başlayan kavgada bıçaklar çekildi. Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.
 
Kavgada bıçaklanan şahıslar yerde yatarken bile taraflar birbiriyle kavga etmeye devam etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı ve cop ile taraflara müdahale etti.
 
Olayda 3 kişi bıçakla, 7 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA
 

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