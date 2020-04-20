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  3. Adıyaman'da 1 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 1 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 1 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ot toplamaya giden bir kişi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından ölen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ot toplamaya giden bir kişi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yukarı Çöplü köyü Kuzevleri mezrasında arkadaşlarıyla ot toplamaya giden Kamber Turhan (62), yağmurun başlaması ile ağacın altına gizlendi. Yıldırımın isabet ettiği Turhan, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri incelemesinin ardından Turhan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA


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