Adaya raylı vinç kurmuşlar
Antalya'da korona salgınını fırsat bilen şahısların Demre'ye bağlı Kekova Koyu'ndaki 1. derece doğal sit alanına yaptıkları belirlenen kaçak villanın belediye ekiplerince yıkılacağı öğrenildi.
Ortaya çıkan fotoğraflardan ise villanın malzemelerinin, kayıklarla adaya getirilip raylı vinçlerle taşındığı belirlendi. Maskesiz işçilerin de sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
48 SAATTE KAÇAK VİLLA
Çelik konstrüksiyon ve ahşap balkonlu villanın 48 saatte inşa edildiği saptandı.
DHA