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Adana'daki 'metil alkol' operasyonu

Adana'daki 'metil alkol' operasyonu

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 395 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 395 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 8 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, etil alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda "antifrizli cam suyu" ibareli koliler içerisinde üzerinde "tıbbi kullanım amaçlı etil alkol" yazan 2 bin 395 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son bir ayda Mersin'de 9, Adana'da 8, Niğde'de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AA

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