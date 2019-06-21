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  3. Adana'da vefat eden karı kocanın bıraktığı çekyattan küçük bir servet çıktı

Adana'da vefat eden karı kocanın bıraktığı çekyattan küçük bir servet çıktı

Adana'da vefat eden karı kocanın bıraktığı çekyattan küçük bir servet çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olay filmleri aratmayacak cinsten. Önce eşi 23 yıl aradan sonra da kendisi vefat eden Hanım Sağlam ismindeki yaşlı kadının eşyalı olarak kiraay verilen evinde kalan çekyattan küçük bir servet çıktı.

Olay 5 Kasım 2016 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hanım Sağlam 81 yaşında hayatını kaybetti. Eşini de 23 yıl önce kaybeden Sağlam'ın çocuğu yoktu. Sağlam öldükten sonra ev kiraya verildi. Ev eşyalı olarak öğrencilere kiraya verildiği için öğrenciler evde bulunan, biraz da yıpranmış olan Sağlam'ın bir çekyatını bahçeye koydu. Kiracıların bir de köpeği vardı. Köpek 11 Haziran 2018 tarihinde bahçede oynarken çekyatın sarkan parçalarını koparmak istedi. Köpek oynarken çekyattan 2 bin 700 lira, 139,90 gram ağırlığında olan 7 bilezik çıkardı

 

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