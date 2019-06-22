Adana’da uyuşturucu operasyonu: 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da taksicilik yapan K.A’nın (49), otobüsle Adana’ya uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, otogarda K.A. ve kendisini bekleyen A.D'yi (54) gözaltına aldı.

K.A’nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(AA)