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  3. Adana'da uçuşlara 'sis' engeli
01 Eylül 2020 Salı 10:36 | Son Güncelleme:

Adana'da uçuşlara 'sis' engeli

Adana'da uçuşlara 'sis' engeli

Adana'da gece etkili olan sis, trafiği olumsuz etkilerken, uçak seferlerinin aksamasına neden oldu.

Adana Havalimanı'nda iç ve dış hatlardaki bazı uçuşlar, pilotların sis nedeniyle pisti görememesi nedeniyle yapılamadı.

DHA'da yer alan habere göre; Kentte saat 02.30 sıralarında etkili olmaya başlayan ve güney kesimi kaplayan sis, görüş uzaklığını yer yer 100 metre ile 50 metre arasına kadar düşürdü. Sis, Karataş Caddesi ile Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul'a gidecek bir yolcu, uçaklarının sis nedeniyle Adana'ya inemediğini, uçağın yakıt ikmali için Kayseri'ye indiğini, bu nedenle de uçuşlarının geciktiğini söyledi. 

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