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Adana'da termometreler 35 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 35 dereceyi gösterdi

Adana'da uzun geçen soğuk ve yağışlı havanın ardından sıcaklıklar kendini hissettirmeye başladı. Bugün öğle saatlerinde termometreler 35 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar nispeten serin olan parklara akın etti.

  Bu yıl kışın çetin geçtiği Adana’da hafta başından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Sıcak havanın aniden kendini göstermesiyle vatandaşlar ağaç gölgelerinde, hayvanlar ise su birikintilerinde serinledi.

  Emekli Sait Arslan, parkta bulunan kamelyada serinlemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Havaların iki gündür maşallahı var, sıcaklar gelmeye başladı. Biz de kısa kollu giysiler giyiyoruz. Havalar güzelleşti ama artık gölgelik yer aramaya başladık. Biz gariban adamız. Onun için bu kamelyanın adını 'gariban yaylası' koyduk. Burada serinlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

  Üniversite sınavlarına girecekleri için sıcaklıkların artmamasını dilediklerini ifade eden öğrenci Ilgın Tunç ise, “Havalar sıcak ancak geçtiğimiz yıla göre daha iyi. Biz de parka geliyoruz, serinlemeye çalışıyoruz. Adana’da sıcak öldürücü oluyor. Bir keresinde Sahra Çölü’nün hava durumuna bakmıştım. Adana’nın sıcaklığı Sahra ile yarışıyor” dedi.

(İHA)

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