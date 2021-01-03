Adana'da sıcak gelişme! Suçüstü yakalandılar

Adana'da kuyumcuya giren iki hırsız polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

AA'da yer alan habere göre olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.

Kuyumcuya giren polis ekipleri, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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