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Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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  Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti birçok ilde operasyon başlattı. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü ile hakkında gözaltı kararı çıkartılan 8 kişi için şafak vakti operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin desteğinde evlere baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şüphelilerin bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülüyor.

(İHA)

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