7 Ocak Adana'da son dakika okullar tatil mi? Adana'da bugün okullar tatil mi?

Adana'da okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sağanak yağışların ardından özellikle Adana başta olmak üzere Mersin ve Hatay’da da hayatı olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz haftalarda yağıştan dolayı okullarda eğitime ara verilmişti. Bugün yağışlı hvaya uyanan öğrenciler 7 Ocak Adana'da son dakika okullar tatil mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana Valiliği’nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili en güncel ayrıntılar haberimiz içerisine eklenecektir.

MERSİN VE ADANA'DA METREKAREYE 100-200 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, Mersin ve Adana için yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşmaba günü sabah saatlerine kadar Mersin'de il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Bu kapsamda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.