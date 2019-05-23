Adana'da öğretmen darp edildi

İddiaya göre, 100. Yıl Mahallesi Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokuluna gelen 6'ncı sınıf öğrencisi Y.Ç'nin babası C.Ç, oğlunu dövdüğü iddiasıyla İngilizce öğretmeni Mehmet Can (56) ile tartıştı. Okul koridorundaki tartışmanın büyümesinin ardından C.Ç'nin öğretmeni darbettiği öne sürüldü. Yaralanan öğretmen, ambulansla kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan C.Ç'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

(AA)