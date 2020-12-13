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  • Adana'da mum ışığında kumar! 100 bin lira para cezası kesildi
13 Aralık 2020 Pazar 10:15 | Son Güncelleme:

Adana'da mum ışığında kumar! 100 bin lira para cezası kesildi

Adana'da mum ışığında kumar! 100 bin lira para cezası kesildi
AA

Adana'da mum ışığında kumar oynatan kahvehaneye baskın düzenleyen emniyet ekipleri, 32 kişiye 100 bin 800 lira cezası uyguladı.

Adana'da mum ışığında kumar oynatan kahvehaneye baskın düzenleyen emniyet ekipleri, 32 kişiye 100 bin 800 lira cezası uyguladı. 

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı aldı.

Bunun üzerine kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, 32 kişinin aydınlatmaları kapatarak mum ışığında kumar oynadığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesilirken, iş yeri ekiplerce mühürlendi.

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