Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki 01 FDS 30 plakalı kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, kamyonetin kasasındaki 3 tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

ABD'de reyting rekoru kırdı
Murat Dalkılıç: Patron Hande, o ne derse o olur
Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Barış Arduç, Lübnan'dan ödülle döndü
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
<p>Dünyanın en büyük longoz (subasar) ormanlarından biri kabul edilen Sakarya´daki Acarlar Longozu,

Dünyanın En Büyük Longoz Ormanlarından Biri: Acarlar Longozu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanmakta güçlük çekeceğiniz bilgiler

Limon kabuğunun saymakla bitmeyen faydaları