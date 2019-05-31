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31 Mayıs 2019 Cuma 09:34 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:15

Adana'da babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Adana'da babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Adana'da bir baba oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen babanın ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki oğlu tutuklandı.

Adana’da babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak’ta 27 Mayıs’ta, çıkan tartışmada oğlu O.Ö. (17) tarafından bıçaklanan İbrahim Ö. (39) tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. İbrahim Ö’nün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan O.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.Ö’nün, olay günü annesini darbettiği için babası İbrahim Ö. ile tartıştığını, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından yaraladığını  amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

(AA)

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