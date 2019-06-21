Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8137
  • 6,5747
  • 259.457
  • 93.769
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adana'da 3 otomobil yandı

Adana'da 3 otomobil yandı

Adana'da 3 otomobil yandı

Adana'da hurdacıda çıkan yangında 3 otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir hurdacıda, kaza yapan otomobilleri parçalama işlemi yapılırken atılan sigaradan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki hurda otomobile daha sıçradı. Bunun üzerine hurdacı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yanan 3 hurda otomobili söndürdü. Yangında vinç de hasar gördü.

Maddi hasar oluşan yangında 3 hurda otomobil demir yığınına dönerken, can kaybı olmadı. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...
<p>Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Huntington Park bölgesinde üretilen ‘HP Robocop’ is

Robot Polis İlk Devriyesine Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en pahalı 20 futbolcusu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları