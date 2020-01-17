Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8593
  • 6,5264
  • 292.279
  • 121438
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu sattığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda adresler narkotik köpekleriyle arandı.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA


Yeni aşıkların kaçış gecesi
Gökçe Bahadır sevgilisinden ayrıldı
Kuzey Karan'ı solladı!
Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
Hadise'den eleştirilere göndermeli yanıt!
<p>Japonya´da vatandaşların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek, Türkiye’de de il

Faydası Bol, Rengi Mor Ekmek Sivas´ta Üretilmeye Başladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

Fenerbahçe'de Comolli'nin eleştiri toplayan transferleri