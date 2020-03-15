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  3. Adana Kozan'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Adana Kozan'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Adana Kozan'da deprem mi oldu" Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Adana Kozan'da deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 15 Mart'ta Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.35'de meydana gelen deprem Adana'dan da hissedildi.

Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adana'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem açıklamalarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Aynı zamanda AFAD'da deprem açıklamalarını duyuruyor. 15 Mart'ta Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 13.35’de meydana gelen deprem Adana’dan da hissedildi.

ADANA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 13.35’de meydana gelen deprem Adana’dan da hissedildi.

SON DEPREMLER

15 Mart’ta Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

15.03.2020, 11:41:00 TSİ

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 4.6 km


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