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  3. Adana Adliyesi'nde duruşma çıkışı sopalı kavga: 2 yaralı

Adana Adliyesi'nde duruşma çıkışı sopalı kavga: 2 yaralı

Adana Adliyesi'nde duruşma çıkışı sopalı kavga: 2 yaralı

Adana’da üzerinde uyuşturucu yakalatan şahsın bugün görülen duruşmasında ismini verdiği kişinin serbest kalması üzerine adliye çıkışı sopalı kavga çıktı.

Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, üzerinde uyuşturucu madde yakalattığı için tutuklanan N.T., Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, uyuşturucuyu Şervan G.’den (27) aldığını öne sürdü. Duruşmada hakim karşısına çıkan Şervan G. ise bu suçlamayı reddetti. Mahkeme sonucunda N.T.’nin tutukluluğunun devamına karar verilirken, Şervan G. ise serbest bırakıldı. 

Davanın ardından dışarıda karşı karşıya gelen N.T. ve Şervan G.’nin yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Daha sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. N.T.’nin yakınları çevreden bulduğu sopalarla Şervan G.’ye saldırdı. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, yaralanan Şervan G. çevredeki dükkanlardan birine sığındı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şervan G. hastaneye kaldırıldı. 

Öte yandan, kavgada yaralanan ismi öğrenilemeyen 1 kişinin daha ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

(İHA)

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