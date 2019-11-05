'Acilde doktor yoktu'

6 aylık bebeğe ilk müdahaleyi sağlık meslek lisesi mezunu abisi Mekan Tutumlu (22) yaptı. Baba İlhan Tutumlu, ambulansı beklemeden bebeğini Sultangazi’deki hastaneye götürdü.

HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ

Acil serviste hazırda doktor olmadığını iddia eden acılı baba, bebeğine hemşirelerin müdahale ettiğini söyledi. Onların da bebeğin nefes borusunu temizlemek yerine kan tahlili yaptığını iddia eden Tutumlu, “Kızım nefes alıyordu. 4. hemşire geldikten sonra beni dışarı çıkardılar. Doktor 15 dakika sonra 7.hemişereden sonra geldi. Yeni uyandığı belliydi. Çocuk öldükten sonra perdeyi açtılar, bize de hiçbir şey söylemediler” dedi. Aile, ihmali olan hastane personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.