Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7247
  • 6,3778
  • 277.166
  • 100188
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 'Acilde doktor yoktu'

'Acilde doktor yoktu'

'Acilde doktor yoktu'

İstanbul Sultangazi’de yaşayan Tutumlu Ailesi’nin prematüre doğan üçüzlerinden Almila, geçen hafta gece vakti nefes borusuna mama kaçınca fenalaştı.

6 aylık bebeğe ilk müdahaleyi sağlık meslek lisesi mezunu abisi Mekan Tutumlu (22) yaptı. Baba İlhan Tutumlu, ambulansı beklemeden bebeğini Sultangazi’deki hastaneye götürdü. 

HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ

Acil serviste hazırda doktor olmadığını iddia eden acılı baba, bebeğine hemşirelerin müdahale ettiğini söyledi. Onların da bebeğin nefes borusunu temizlemek yerine kan tahlili yaptığını iddia eden Tutumlu, “Kızım nefes alıyordu. 4. hemşire geldikten sonra beni dışarı çıkardılar. Doktor 15 dakika sonra 7.hemişereden sonra geldi. Yeni uyandığı belliydi. Çocuk öldükten sonra perdeyi açtılar, bize de hiçbir şey söylemediler” dedi. Aile, ihmali olan hastane personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan kütüphanede
'Yıldız beni yükseltiyor'
Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
<p>Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda iddiaya göre eşi ve çocuğ

Ekrem İmamoğlu´nun Yakın Korumaları Trafikte Tartıştıkları Sürücüye Silah Çekti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor

YPG-PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu