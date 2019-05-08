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Aç kalan bozayı iftar saatinde mahalleye indi

Aç kalan bozayı iftar saatinde mahalleye indi

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde kent merkezine kadar gelen bozayı yavruları dikkati çekiyor.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kent merkezine inen bozayı yavruları dikkati çekiyor. İftar saatine yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı yavrusu, çöp konteynerlerinde karnını doyurmaya çalıştı. Bunu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla bozayı yavrusuyla öz çekim yaptı, fotoğrafını çekti. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonundan fotoğraf ve video çekimi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini arayarak ayı yavrusunun bölgeden uzaklaştırmasını istedi ve yavrunun yanına çok yaklaşmamaları için vatandaşları uyardı. Vatandaşlardan Nurettin İstik, ayıların gündüz saatlerinde ilçe merkezine geldiklerini belirterek, "Şu anda ayı İnönü Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde çöp yiyor, inanılır gibi değil." dedi. Çocuklar da ilk defa bozayı gördüklerini söyledi. Karnını doyuran bozayı yavrusu daha sonra mahallenin yakınındaki ormanlık alana gitti.

(AA)

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