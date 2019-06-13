ABD'ye giriş yapanların kişisel verileri çalındı mı?

ABD’ye giriş yapan kişilerin, pasaport ve vize kontrol işlemi sırasında toplanan verilerinin hack’lendiği ortaya çıktı. ABD Gümrük ve Sınır Koruması’nın 31 Mayıs’ta ortaya çıkardığı olay sonrası, bu büyük veri skandalının, kimler tarafından, ne zamandan beri yapıldığı ise henüz bilinmiyor.

Biometrik yüz tanımada kullanılan fotoğraflar hacklendi. ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından yapılan açıklamaya göre , ismi verilmeyen sözkonusu alt yüklenici firmanın, turistlerin ABD’ye giriş esnasında çekilen fotoğraflarını kendi ağına aktardığını açıkladı. Yetkililer, çalınan bilgilerin başka tanımlayıcı bilgiler içermediğini ve pasaport veya diğer seyahat belgesi fotoğraflarının tehlikeye atılmadığını ifade etti.

(Forum USA)