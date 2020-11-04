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  • ABD'li ünlü beyzbolcu evini satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklatıyor
04 Kasım 2020 Çarşamba 17:34 | Son Güncelleme:

ABD'li ünlü beyzbolcu evini satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklatıyor

ABD'li ünlü beyzbolcu evini satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklatıyor
DHA

ABD'li ünlü beyzbolcu Rivera, evini dudak uçaklatan bir rakama satışa çıkardı. Yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğündeki evini, 2006 yılında 5,7 milyon dolara satın alan Rivera, evini 3.995 milyon dolara satıyor.

ABD Ulusal Beyzbol Ligi kariyerinin tamamını New York Yankeesler ile geçirmiş 50 yaşındaki Mariano Rivera evini rekor fiyatla 3.995 milyon dolara satışa çıkardı.

DHA'da yer alan habere göre, ABD'li ünlü beyzbolcu Mariano Rivera New York'a bağlı Rye bölgesindeki evini rekor fiyata satışa çıkardı.

 Yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğündeki evini, 2006 yılında 5,7 milyon dolara satın alan Mariano Rivera, bu kararını çocuklarının büyümesi nedeniyle aldığını açıkladı.

Lüks malikanede 9 yatak odası, sinema salonu, çift merdiven, 2 adet yemek salonu yer alıyor.Rivera, evini 3.995 milyon dolara satışa çıkardığını açıkladı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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