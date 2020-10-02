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  • ABD'de akıllara durgunluk veren olay: Sürüntü testi sırasında kafatası delindi
02 Ekim 2020 Cuma 14:18 | Son Güncelleme:

ABD'de akıllara durgunluk veren olay: Sürüntü testi sırasında kafatası delindi

ABD'de akıllara durgunluk veren olay: Sürüntü testi sırasında kafatası delindi
DHA

ABD'de yeni tip koronavirüs testi için hastaneye başvuran kadının, sürüntü testi sırasında kafatası duvarı delindi.

ABD'de koronavirüs testi sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 40'lı yaşlarda bir kadına sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi.

DHA'da yer alan habere göre, Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.

ŞİKAYETLERİ ARTINCA DOKTORA BAŞVURDU

Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu.

Vakayı inceleyen Iowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü.

Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Bu tedavinin, "beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması" anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi.

AŞIRI SİNÜSE SAHİP OLANLAR SÜRÜNTÜ TESTİ YAPTIRMALI

Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, Kovid-19'un tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

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