A101'e bu hafta neler geliyor? A101 20 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayında
A101'de bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Her Perşembe günü raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduran A101'in bu hafta neler getireceği merak ediliyor. A101'de bu hafta Samsung 43" Ultra HD 4K Smrat Tv 2.999 TL'den, HONOR 7s cep telefonu 799 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1.399 TL'den, SEG kurutma makinesi 1.299 TL'den satılıyor. İşte A101 20 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
A101 20 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce A101 müşterisinin merakla beklediği A101 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla alıcıların beğenisine sunuluyor. A101'de bu hafta; Samsung 43" Ultra HD 4K Smrat Tv 2.999 TL'den, HONOR 7s cep telefonu 799 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1.399 TL'den, SEG kurutma makinesi 1.299 TL'den, 4 basamaklı merdiven 75 TL'den, 6 parça tencere seti 109,95 TL'den, çorba kupası 9,95 TL'den, mama sandalyesi 44,95 TL'de, dijital baskılı lastikli halı örtüsü 69,95 TL'den satılıyor.