A101 Sevgiler Günü kataloğunda neler var? İşte A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğu

A101 Sevgiler Günü kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. A101 müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. A101'de bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hediyelik ürünlere de yer veriliyor. Sevgilisine canlı orkide almak isteyenler A101'den 34,95 TL'ye satın alabilecekler. Ayrıca A101 13 Şubat aktüel ürünler kataloğuna göre, Özsüt 350 gr kalpli pasta 10,95 TL'den, Beşüzzi 450 gr kalpli pasta 14,25 TL'den, Nuh'un Ankara Domestesli kalp makarna 2,45 TL'den satılıyor..