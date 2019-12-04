A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 A101 aktüel ürünler listesi
A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de neler var? Her hafta farklı ürünler market raflarına ekleniyor. İhtiyaçları olan ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere giderek alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. 12 Aralık kataloğunda Toshiba 55V5863DAT 55” uhd smart led tv 3.299 TL’den, Samsung Galaxy A2 core cep telefonu 699 TL’den satışa çıkarılıyor. İşte aktüel ürünler ile ilgili merak edilenler…
A101 market aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 12 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta markete yeni aktüel ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar marketlere gidiyorlar. 12 Aralık kataloğunda Toshiba 55V5863DAT 55” uhd smart led tv 3.299 TL, Samsung Galaxy A2 core cep telefonu 699 TL, 6’lı güveç seti 8,50 TL fiyatı ile yer alıyor.