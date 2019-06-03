8.5 santimlik bisiklete yoğun ilgi

Sergey Daskevshig’in, Taksim Meydanı’nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ve turistler bisiklete binip sürmeye çalıştı ancak başarılı olmakta zorlandı. Kendi ürettiği bisiklete binerek vatandaşlardan ilgi toplayan Sergey, bisikletleri bin euroya sattığını belirtti.