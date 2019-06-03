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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00

8.5 santimlik bisiklete yoğun ilgi

8.5 santimlik bisiklete yoğun ilgi

Rusya’dan İstanbul’a bir günlük ziyaretle gelen Rus turist, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda ürettiği çeşitli ebatlardaki bisikletleriyle herkesi şaşırttı.

Sergey Daskevshig’in, Taksim Meydanı’nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ve turistler bisiklete binip sürmeye çalıştı ancak başarılı olmakta zorlandı. Kendi ürettiği bisiklete binerek vatandaşlardan ilgi toplayan Sergey, bisikletleri bin euroya sattığını belirtti.

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