8 Temmuz 2019 günlük burç yorumları! Yeni haftada burçları neler bekliyor?

8 Temmuz 2019 günlük burç yorumları yeni haftaya başlarken araştırılan konular arasında bulunuyor. Özellikle astrolojiye ilgisi olanlar burçlarında neler yaşancağını merak ediyor. Burç yorumları hayatta alınacak kararlara ve atılacak adımlara yol gösterici olabiliyor. Yeni haftada burçları neler bekliyor? diyorsanız 8 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları haberimizde yer alıyor...

KOÇ BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; haftaya Merkür’ün retro enerjisiyle başlıyorsun. Aşk ve sevgiye bakış açında bir farkındalık gelişebilir, romantik ilişkilerinde bir karara varma sürecine girebilir, bitmiş bir ilişkine tekrar yeşil ışık yakabilirsin. İletişiminle ilgili ufak tefek konular gereğinden fazla büyüyebilir, hayatındaki dengeleri korumakta zorlanabilirsin.

BOĞA BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; haftaya geleceğini ilgilendiren konu ve planlarında sürekli fikir değişiklikleriyle başlayabilir, mantığından ziyade egonun isteklerine odaklanabilirsin. Özellikle aileni ve yaşam alanını ilgilendiren konular ayın sonunda kadar gündemini meşgul edebilir. Topluca yapılmış programlar, ev içi dekorasyon değişikliğinde aksamalar olabilir.

İKİZLER BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; eğitim, seyahat, ticaret, yurtdışı bağlantılı işler, hukuki konular ve yakınlarınla iletişiminde birtakım sıkıntı ve sorunların varsa ön plana çıkabilir, geçmişten gelen konuları kapatabilir ya da revize edebilirsin. Elektronik aletlerinle ilgili beklemediğin koşullar oluşabilir. Özel ilişkinde düşüncelerini net bir şekilde anlatacak, kimseden çekinmeyeceksin.

YENGEÇ BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; ayın sonuna kadar ortak gelirler, borçlar ve ödemelerle ilgili planlarını revize edebilir, kredi ya da borçları yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. Geçmişten gelen bir alacak verecek hesabı sıkıntı yaratabilir. Bir yandan gelirleri arttırmak için çaba harcarken bir diğer yandan da ruhsal ve kişisel olarak daha iyi hissetmek isteyebilirsin.

ASLAN BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; seçimlerini sakin bir şekilde değerlendirmen gereken günlerdesin. Burcunda geri harekete başlayan Merkür, ilişkilerde yaptığın hataları fark etmene yardımcı olurken, karşındakilerden gördüğün fayda ya da zararı anlaman için tekrar değerlendirme yapmaya yöneltebilir. Kendini ve dış görünüşünü ilgilendiren alanlarda radikal kararlar almamalısın.

BAŞAK BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; gün ortasında finansal konular seni oldukça meşgul edebilir. Merkür retrosu, zihninin geçmişteki olaylara takılabileceğini, kendini ifade etmekte zorlanabileceğini ve kontrol dışı gelişmelerle karşılaşabileceğini işaret etmekte. Sağlığına ayrıca önem vermen gerekirken, geçmiş dönemdeki eylemlerinin karmik etkileri duygusal olarak seni zorlayabilir.

TERAZİ BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; Ay’ın da gün içeresinde burcuna geçmesiyle kendi fikirlerini önemsediğin, istediğin gibi hareket edeceğin birkaç gün geçirebilirsin. Eski bir flörtün yeniden ortaya çıkarak sana geçmişi hatırlatabileceği gibi partnerinle duygusal çekişmelere neden olabilecek olaylar yaşaman mümkün.

AKREP BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; haftaya yorgun ve enerjin düşük başlayabilir, çalışma arkadaşlarınla aynı dili konuşmakta veya hedeflediğin başarıyı yakalamakta zorlanabilirsin. Tamamlanmamış ya da üzerinde durman gereken işler varsa tekrar gündeme gelirken, başarılı olabilmek için seçimlerini doğru yapman ve ilkeli davranman gerekebilir.

YAY BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; olumlu veya olumsuz beklediğin haberleri almanla birlikte bir seçim sürecine girmen mümkün. Geri harekete dönen Merkür, sözlerine dikkat etmeni, yollarda, trafikte temkini elden bırakmamanı, öfkeni yanlış zamanda dile getirmemeni vurgulamakta. Geçmişte attığın bir imza ya da anlaşmazlığın çözümünü bulmak için fırsat yakalayabilirsin.

OĞLAK BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; eve, aileye ve işe odaklı geçen gergin birkaç günün ardından artık keyiflere yönelme ihtiyacındasın. Geri harekete dönen Merkür, finansal konulara vurgu yaparak, alacağın kararlar üzerinde etkili olacak. Ekonomik koşullarını verimli şekilde organize etmen, alacak verecek dengeni ayarlaman gerekebilir. Ufak tefek bir operasyon geçirme olasılığın var.

KOVA BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; haftaya karşındakilere ne kadar güveneceğini sorgulayarak başlayabilirsin. İlişkinde ve sosyal hayatında yanlış anlaşılmalar, egoya dayalı konular sebebiyle sürtüşmeler görülebilir. Eylemlerin cesaret içerirken, hata yapma olasılığını da göz önünde bulundurmalısın. Çalışma koşullarındaki ani değişim seni daha özgür hissettirebilir.

BALIK BURCU 8 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; gelirlerini arttırmak ve liderliğini kabul ettirmek için yapacağın girişimler mücadele ve istikrar gerektirebilir. Ayın sonuna kadar sağlığın konusunda hassas olabilirsin. Çalışma ortamında bir konunun iç yüzü ortaya çıkabilir. Bu ara eski anıları düşünmek yerine, yaratıcı olduğun alanlara yönelerek başarını artırabilirsin.