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  3. 75 kişiyi dolandıran 'Ponzi Arzu'ya ev hapsi cezası

75 kişiyi dolandıran 'Ponzi Arzu'ya ev hapsi cezası

75 kişiyi dolandıran 'Ponzi Arzu'ya ev hapsi cezası

Bursa'da saadet zinciri kurarak 75 kişiyi 13 milyon dolandıran Ponzi lakaplı Arzu Mertgil'e ev hapsi cezası verildi. Kararı duyan Mertgil, "Yaşasın kızıma kavuşacağım" diye sevinç çığlıkları attı.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (40), Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Mertgil SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer tutuksuz sanıklar ve müştekiler hazır bulundu. 

Yeniden müştekileri ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mertgil'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliye edilerek elektronik kelepçe ile ev hapsine karar verdi. Karar esnasında mahkeme heyeti herhangi bir sorunun yaşanmaması için müştekileri içeri almazken kararı duyan Arzu Mertgil, "Yaşasın kızıma kavuşacağım" diye sevinç çığlığı attı.

İHA

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