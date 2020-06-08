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  3. 71 yaşındaki şahıs Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle ateş açtı
08 Haziran 2020 Pazartesi 10:37 | Son Güncelleme:

71 yaşındaki şahıs Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle ateş açtı

71 yaşındaki şahıs Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle ateş açtı

Adalar'da 71 yaşındaki M.Ş. evinin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. evinin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi. M.Ş. belediye binasına ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

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