7 saatlik röfle öldürüyordu

Yalova’da saçlarını yaptırmak için gittiği kuaförde işlem sonrası yüzü gözleri şişmeye başlayan Sinem Güngör, soluğu hastanede aldı. Bayram dolayısıyla cumartesi günü saçına röfle yaptırmak için saat 13:30’da kuaföre gittiğini belirten Sinem Güngör, “Kuaför saçlarımın arasına paketler açılmadan küllü kumralları attı. O sırada 4 müşteri daha geldi. Saat 19:30’da kuaförden en son ben çıktım. Saçım paketliyken de kuaföre ‘Abi bana bir şeyler oluyor, ben yanıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum’ dememe rağmen, ‘Biraz daha bekle’ dedi. Sonunda hastaneye kaldırıldım, orada adli rapor tutuldu” dedi.

‘ŞİKÂYETÇİ OLMAYIN’

Olaydan iki gün sonra görme kaybı yaşamaya başladığını ve vücudunda ödem oluştuğunu belirten Güngör, şunları söyledi: “Konuşma, çocuğumun olmaması, duyu ve organlarının kaybolması gibi riskler oluştu. Ben o gün hastaneden çıktığımda, gözlerim şiş bir şekilde saçımı yapan Osman Bey’in patronu olan Özcan Bey’e gittim. Kendileri de şoke oldu. Eşi ve kendisi bana, ‘Biz ömür boyu saçınızı yapalım, keratin bakımı yapalım, saçlarınıza boncuk saç takalım. Yeter ki şikâyetçi olmayın’ dediler. Fakat ben saç bakımı değil sağlığımı geri istiyorum. Bu olayın peşini bırakmayacağım.”