7 bin sahte Osmanlı sikkesi için 150 bin lira verdi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de ikamet eden D.K'nin telefonuna "Eski bir evi yıkarken duvar içerisinde ufak bir küp buldum. İçinde Osmanlı parası vardır. Bana dönüş yap." şeklinde mesaj geldi. Numarayı arayan D.K, kendisini M. olarak tanıtan şüpheliyle Susurluk ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde buluştu ve iki adet Osmanlı sikkesini alarak tekrar Kocaeli'ye döndü. Sikkelerin gerçek olduğunu öğrenen D.K, kendisini arayan M.'den Susurluk'ta 7 bin sikkeyi 150 bin liraya aldı. Sikkeleri M.den bir çuval içinde saymadan alarak Kocaeli'ye dönen D.K. çuval içindeki sikkeleri saydığında 4 bin 555 Osmanlı sikkesinin sahte olduğunu öğrendi. Susurluk'a gelen D.K, M'ye ulaşamayınca İlçe Jandarma Komutanlığına gidip dolandırıldığını beyan ederek M.'den şikayetçi oldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, kamera ve PTS kayıtlarının incelemelerinde şüphelinin S.I. olduğu ve şahsın 2 göçmen kaçakçılığı, 3 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 1 iftira, 1 suç üslenme ve 1 herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçları dahil 9 suçtan arandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin zanlıyı arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

(İHA)