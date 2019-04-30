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  3. 7 aylık hamile yankesicilik şüphelisi yakalandı

7 aylık hamile yankesicilik şüphelisi yakalandı

7 aylık hamile yankesicilik şüphelisi yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde, otobüs duraklarında yaşlı kişileri sıkıştırarak yankesicilik yapan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 7 aylık hamile Ç.A.´nın 43 suç kaydının olduğu belirlendi.

İzmit ve Derince´de, 24 Aralık 2018 ile 15 Nisan tarihleri arasında otobüs duraklarında vatandaşlar sıkıştırılarak cüzdanları ve çantaları çalındı. Ayrıca Derince İbn-i Sina Mahallesi'ndeki bir marketten de 800 TL değerinde ürün çalındı. Vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. 4 otobüs durağında yaşlı vatandaşları sıkıştırarak toplam 5 bin TL para ve 1 adet cep telefonu çaldığı belirlenen 7 aylık hamile Ç.A.(22) ve K.A.(46) isimli kadınlar ile K.G.(52)  yakalandı. Ç.A.'nın 43, K.A'nın 20 ve K.G.'nin 5 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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