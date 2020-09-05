7 aylık bebeği öksüz kaldı! Genç anneye arabada kurşun

Antalya Manavgat’ta önceki gece Rabia Çerçi ile Nazif Genç’in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Çerçi göğsünden, sürücü kulağından yaralandı. Genç, yaralı halde Çerçi’yi otomobille hastaneye götürdü. Ancak yapılan kontrolde Rabia Çerçi’nin, öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli H.H.D. ile Nazif Genç’in arasında husumet olduğu öğrenildi. Rabia Çerçi’nin annesi Ümit ve ağabeyi Erkan Çerçi, cenazenin bugün defnedileceğini belirtti.

5 YIL ÖNCE EVDEN KAÇTI



Çerçi’nin 2015’te ‘Manavgat’ta yaşamak istemiyorum’ diyerek evden kaçtığı, ailesinin kayıp ilanı vermesiyle bulunduğu öğrenildi. Çerçi’nın kayıp olduğu sırada yaşadığı E.Ş.’den bir çocuğu oldu. 3 Mayıs günü Çerçi’nin geri döndüğü anne evine gelen E.Ş., o tarihte 4 aylık olan bebeği zorla aldı. Çerçi’yi darbeden E.Ş., polisi görünce bebekle kaçmaya başladı. Bebeğin boğazına bıçak dayayan E.Ş., polis tarafından bacağından vuruldu. Bebek, annesine teslim edildi. E.Ş. ise tutuklandı.

ÇOCUĞU KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞTI



Rabia Çerçi’nin sosyal medyada 4 yıl önce paylaştığı “Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam” sözleri dikkat çekti.